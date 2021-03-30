تعرف على جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 30 طربة من مخدر الحشيش –مبلغ مالى- هاتفى محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وكمية من الأقراص المخدرة ومبالغ مالية بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بالإسكندرية، وضبط كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالاسماعيلية، وضبط كمية من مخدر الهيروين وهاتفى محمول ومبلغ مالى بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بالبحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الحشيش- هاتف محمول – مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا، وضبط كمية من الأقراص المخدرة – هاتف محمول – مبلغ مالى بحوزة سيدة بالسويس، وضبط كمية من مخدرى الهيروين والحشيش – كمية من الأقراص المخدرة 2 سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بالدقهلية، وضبط كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالقليوبية.

وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية".