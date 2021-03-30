تعرف على أبرز قرارات الحكومة فى شهر رمضان

كتبت هند مختار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذى عقد اليوم الثلاثاء، برئاسته وحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أن هذا الاجتماع جاء بهدف الإعلان عن القواعد والإجراءات الإحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التى يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، فى حدوث ارتفاع جديد فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضى.

وجاءت من أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا....

- منع إقامة أى موائد رمضانية ومنع الاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.

- السماح بإقامة الصلوات فى المساجد وصلاة التراويح بشرط ألا تزيد عن نصف ساعة.

- تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت 17 إبريل المقبل.

-استئناف المسابقات الرياضية المختلفة للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

-عدم السماح بإقامة الدورات الرمضانية في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

- الالتزام بالمسافة الجسدية بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، وتحديد أماكن ثابتة للصلاة.

- تنظيم عدد وتدفق الأشخاص لدى الحضور والإنصراف من أماكن العبادة.

-تطهير المساجد بالمطهرات بين كل صلاة والأخرى وإغلاق جميع برادات المياه بالمساجد.

-ضرورة ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.

- ينصح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة بالمنزل.