تطعيم 908 آلاف طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالقليوبية خلال يومين

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أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار أعمال المرحلة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي بدأت فعاليتها اعتبارا من الأحد الماضى الموافق 28 مارس وعلي مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.

وأكد "عبد الغنى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى عدد الأطفال الذين تلقوا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال أول يومين بالحملة 908 ألاف و100 طفل، من إجمالى المستهدف تطعيمه بالحملة 1090837 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين.

وأوضح مدير صحة القليوبية، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

ومن جانبه أكدت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية، أن المديرية استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر إنطلاق فعالياتها علي مستوي المحافظة، لمدة ٤ أيام وذلك من خلال فرق طبيه مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

وأوضحت، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1090837 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2391 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم 314 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و2077 فريق متحرك من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

الرفق الطبية بالحملة



الفرق الطبية بشوارع القليوبية



الفرق الطبية لتطعيم الأطفال



تطعيم الأطفال بالقليوبية



تطعيم الأطفال



جانب من الحملة



خلال الحملة بالقليوبية