ترامب يسخر من حديث "فاوتشى" لـ CNN: يعيد اختراع التاريخ

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، كبير خبراء الأوبئة الأمريكيين أنتونى فاوتشى ومسئولة فريق استجابة كورونا السابقة بالبيت الأبيض ديبورا بريكس، واتهمهما بمحاولة إعادة اختراع التاريخ، فى المقابلات التلفزيونية التى أجراها حول دورهما فى مكافحة وباء كورونا.

وبحسب ما ذكرت فوكس نيوز، فإن ترامب علق، بعدما أجرت شبكة سى إن إن، حلقة خاصة مع فاوتشى وبريكس بعنوان "حرب كوفيد: أطباء الوباء يتحدثون".

وخلال الحلقة، تحدث فاوتشى، الذى كان عضوا رئيسيا فى فريق كورونا بإدارة ترامب، وهو مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، عن الجهود لتطوير لقاح كورونا باعتباره أفضل قرار اتخذه كمدير للمعهد، بينما قالت بريكس، منسقة استجابة كورونا بالبيت الأبيض أنها أجرت اتصالا هاتفيا صعبا للغاية مع ترامب بعدما تحدثت صراحة عن فداحة تفشى الوباء فى أغسطس الماضى".

وفى بيان مطول، اتهم ترامب كلاها بالترويج لأنفسهما.

وقال فى بيانه:استنادا على مقابلتيهما، شعرت بأن الوقت قد حان للحديث عن د.فاوتشى ود. بريكست، اثنان من المروجين لأنفسهم يحاولون إعادة اختراع التاريخ للتغطية على قدراتهما السيئة وتوصياتهما الخاطئة، والتى لحسن الحظ ألغيتها دوما. لقد اتخذا قرارات خاطئة تتعلق بالسياسة كانت ستترك بلدنا مفتوحا للصين ولأخرين".

وقال الرئيس السابق أيضا، إن فاوتشى وبريكس تحركا ببطء شديد للغاية فى تطوير اللقاح وأيدوا إجراءات الإغلاق الصارم التى كانت ستترك الأمريكيين محبوسين فى قبو منازلهم.