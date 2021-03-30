اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بحديقة الجامعة..

تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار بالشرقية.. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:41 م
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار بالشرقية.. صور وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية أثناء زراعتهم الشجرة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورعثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، مبادرة "هنجملها" بزراعة 2500 شجرة مثمرة بنطاق المحافظة، لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المحافظة.

وقام وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق، بزرع أول شجرة فى المبادرة وريها بالمياه فى حديقة الجامعة لتمثل الإنطلاقة الأولى لتنفيذ مبادرة "هنجملها" بمحافظة الشرقية.

وأكد وزير القوى العاملة ، أن الهدف من تدشين مبادرة "هنجملها " ، نشر ثقافة التشجير على مستوى المحافظة، وذلك لأهميتها البيئية، لما تنتجه الأشجار من الأكسجين والذى يساهم فى توازن البيئة المحيطة بنا ، بخلاف ما تحققه من عائد اقتصادى.

أشاد محافظ الشرقية بمبادرة هنجملها ، وذلك للحفاظ على بيئة صحيه ونظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لشوارع المحافظة أمام المواطنين وزائريها ، موضحاً أن المبادرة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بنطاق المحافظة وتأتى تزامناً مع تنفيذ خطة التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة.

وقد أكد رئيس جامعة الزقازيق حرص الجامعة على رعاية مثل هذه المبادرات الهادفة لما تحققه من أثر إيجابى داخل المجتمع وتعمل على تشجيع أبنائنا الطلاب على ثقافة الزراعة للحفاظ على البيئة وتفعيل دورهم المجتمعى لإحداث التنمية المستدامة.

محافظ الشرقية ووزير القوى العاملة أثناء زراعتهما الاشجار
محافظ الشرقية ووزير القوى العاملة أثناء زراعتهما الاشجار

 

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية ورئيس الجامعة بمبادرة هنجملها
وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية ورئيس الجامعة بمبادرة هنجملها

 


وزير القوى العاملة

مبادرة هنجملها

زراعة الأشجار المثمرة

جامعة الزقازيق

محافظ الشرقية

الشرقية

حديقة جامعة الزقازيق

زراعة الأشجار بجامعة الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يوزع 2340 وثيقة تأمين على العمالة غير المنتظمة .. صور

الإثنين، 29 مارس 2021 12:59 م

وزير القوى العاملة: نسعى للوصول لمليون مشروع صغير لتوفير فرص عمل للشباب

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:35 م

وزير القوى العاملة يشهد تسليم 5344 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:03 م

وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يلتقيان العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل.. صور

الثلاثاء، 16 مارس 2021 02:06 م

وزارة القوى العاملة تطلق حملة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بالخارج

الأربعاء، 10 مارس 2021 05:23 م

وزير القوى العاملة: ما يحدث فى مصر إعجاز حقيقي يفوق كل التصورات.. فيديو

الأحد، 28 فبراير 2021 02:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة