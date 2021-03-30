تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة الأشجار بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

دشن محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورعثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، مبادرة "هنجملها" بزراعة 2500 شجرة مثمرة بنطاق المحافظة، لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المحافظة.

وقام وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق، بزرع أول شجرة فى المبادرة وريها بالمياه فى حديقة الجامعة لتمثل الإنطلاقة الأولى لتنفيذ مبادرة "هنجملها" بمحافظة الشرقية.

وأكد وزير القوى العاملة ، أن الهدف من تدشين مبادرة "هنجملها " ، نشر ثقافة التشجير على مستوى المحافظة، وذلك لأهميتها البيئية، لما تنتجه الأشجار من الأكسجين والذى يساهم فى توازن البيئة المحيطة بنا ، بخلاف ما تحققه من عائد اقتصادى.

أشاد محافظ الشرقية بمبادرة هنجملها ، وذلك للحفاظ على بيئة صحيه ونظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لشوارع المحافظة أمام المواطنين وزائريها ، موضحاً أن المبادرة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بنطاق المحافظة وتأتى تزامناً مع تنفيذ خطة التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة.

وقد أكد رئيس جامعة الزقازيق حرص الجامعة على رعاية مثل هذه المبادرات الهادفة لما تحققه من أثر إيجابى داخل المجتمع وتعمل على تشجيع أبنائنا الطلاب على ثقافة الزراعة للحفاظ على البيئة وتفعيل دورهم المجتمعى لإحداث التنمية المستدامة.



محافظ الشرقية ووزير القوى العاملة أثناء زراعتهما الاشجار