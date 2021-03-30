تخفيض ضغوط المياه عن عدد من المراكز بالدقهلية الخميس القادم

الدقهليه شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال التطهير لبيارات مأخذ مياه ميت فارس القديم، الخميس المقبل 1/4/2021، لمدة 3 ساعات، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا، وحتي 1 مساءً، والأمر الذى سيستدعي تخفيض ضغوط مياه الشرب عن المناطق التالية (مركز ومدينة بني عبيد، جزء من مركز المنصورة، جزء من مركز دكرنس، جزء من مركز تمي الأمديد).

وتهيب الشركة بالمواطنين في المناطق المذكورة، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

وتابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي عزبة عقل (قطر 500مم زهر) بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، وأكد على سير العمل بأفضل صورة، وبأسرع وقت ممكن؛ حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو حركة المرور بالشارع.