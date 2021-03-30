تحصين 33 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتحصين الحيوانات بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتي كانت خلال الفترة من 6/2/2021 حتى 18/3/2021، وبإشراف من الدكتور ماجي فليب مدير إدارة الوقاية بالمديرية، حيث تم انتشار فرق الأطباء البيطرين في جميع قرى المحافظة وأسفرت الحملة عن تحصين 21902 أبقار و8800 جاموس و3220 أغنام وماعز حتى الآن.

وفى سياق متصل تستعد مديرية الطب البيطري بالأقصر حاليا بالتجهيز للحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار وجدري الضأن الذي يصيب الأغنام والماعز والمقرر انطلاقها خلال شهر أبريل القادم، وأهابت المديرية بضرورة استجابة مربي الماشية لفرق التحصين التي سوف تنتشر في جميع أنحاء المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلقت فى فبراير الماضى، فعاليات برنامج الحملة القومية الأولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، فى بيان صحفى، أن أعمال برامج التحصين بمقابل مادى للحيوانات الكبيرة يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية إحادى بقيمة 17 جنيها، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع 19.50 جنيه، وبالنسبة لتحصين الحيوانات الصغيرة "أغنام - ماعز" يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى بقيمة 11 جنيها، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع بتكلفة 12.25 جنيه.



تحصين الأبقار



جانب من تطعيم الماشية