تجديد حبس موظف قتل فتاة لرفض أسرتها طلب خطبتها بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، محافظة الشرقية، تجديد حبس موظف بشركة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل فتاة بسبب رفض أسرتها طلبه لخطبتها.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة بلبيس، بالعثور على فتاة 20 سنة، عاملة فى أحد المصانع، جثة هامدة داخل غرفتها بمنزل أسرتها، بقرية أولاد سيف دائرة المركز، ووجود شبهة جنائية وانتقلت قوة من الشرطة إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أن وراء ارتكاب الجريمة موظف فى شركة يبلغ من العمر 21 عاما، وأنه يرتبط بعلاقة عاطفية بالفتاة منذ نحو 4 سنوات وتقدم لخطبتها عدة مرات رفضت الأسرة طلبه.

وفى يوم الواقعة توجه إلى منزل المجنى عليها مستغلا عدم تواجد أى شخص من أسرتها، وعاتبها لعلمه بارتباطها بأحد زملائها فى العمل وطلبت منه المغادرة إلا أن رفض الخروج فهددته بالصراخ والاستغاثة بالجيران فى حال عدم مغادرته ما دفعه لخنقها وسرق هاتفها المحمول ولاذ بالفرار، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتوالت التحقيقات فى الواقعة.