تجديد حبس متهمة وعشيقها بالتسبب فى وفاة طفلتين أثناء ممارسة علاقة آثمة

القليوبية فريق المحافظات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، حبس زوجة وعشيقها، تسببا فى وفاة طفلتين داخل شقة الزوجية للأولى بسبب تسريب الغاز، خلال إقامة علاقة أثمة مع عشيقها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن اتهمها زوجها أمام نيابة شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض بالزنا، والتسبب في وفاة طفلتيها.

وأدلى شريك المتهمة بالتسبب في وفاة طفلتيها بسبب تسرب الغاز أثناء علاقة آثمة بينهما داخل شقتها في شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية في التحقيقات، حيث أكد أنه تعرف على والدة الطفلتين عن طريق "الإنترنت"، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وكان يتردد على شقتها في غياب زوجها.

وأوضح، أنه في يوم الحادث اتصلت به المتهمة وأخبرته بأن زوجها خارج المنزل، فتوجه إلى شقتها لممارسة علاقة آثمة معها، إلا أنهما أصيبا باختناق بسبب تسريب الغاز، ونتج عنه أيضا اختناق الطفلتين وتوفيتا على الفور.

فيما كشفت التحريات والتحقيقات، أن الواقعة بدأت عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتسريب غاز من شقة بمنطقة شبرا الخيمة، حيث انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين مصرع طفلتين، نتيجة اختناقهما بسبب تسريب الغاز، بينما تم العثور على أمهما وشخص غريب ليس زوجها فى أحد غرف الشقة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم التحفظ على جثة الطفلتين تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى بلاغا بتسرب غاز من شقة بمنطقة شبرا الخيمة ووجود وفيات ومصابين، وانتقل العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة لمكان الواقعة وتبين مصرع طفلتين نتيجة اختناقهما بسبب تسريب الغاز.

بينما تم العثور على أمهما وشخص غريب ليس زوجها فى أحد غرف الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى وتم التصريح بدفن جثتي الطفلتين عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث في اتهام والد الضحيتين للأم بالزنا والتسبب في وفاة المجني عليهما.