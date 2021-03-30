بنك التنمية الإفريقى:الإصلاحات الاقتصادية رفعت استثمار وتمويل المشروعات الكبرى

كتبت نورا فخرى

قال المهندس سامح واصل، استشاري بنك التنمية الافريقي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية الفترة الأخيرة هي السبب الرئيسي، الذي يدفع البنك لزيادة استثماراته وتمويله للمشروعات الكبيرة سواء للقطاع العام أو الخاص.

جاء ذلك خلال تفقد وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، والوقوف علي سير أعمالها ومقاومتها، وذلك في إطار الزيارة البرلمانية التي انطلقت أمس بهدف وقوف اللجنة علي آخر تطورات محطات الطاقة وبدأها بمحطة توليد كهرباء السويس البخارية.

وقال واصل، إن البنك شريك أساسي في مشروعات الكهرباء وتوليد الطاقة، مشيرا إلى أن مشروع محطة توليد الطاقة بالسويس مثال واضح للتنمية الشاملة المستدامة، وهذا يتفق تماما مع أهداف البنك للتنمية وأساس الشراكة بين البنك والدوله.

وأعرب واصل عن سعادة البنك أيضا بالاشتراك في تمويل وانهاء تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، الضخم والذي قام بزيادة طاقة انتاج المحطة وضخها لشبكة توزيع الكهرباء القومية التي تمتد عبر مصر كلها.

وخلال الزيارة البرلمانية محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية، طالب النائب سامح حبيب، عضو اللجنة، قطاع الكهرباء بزيادة الحصول علي شهادات الايزو، وذلك بما يدعم مواكبة التطورات في الجوده والتسويق العالمي.

ويضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب حسام عوض الله، كلا من رشا رمضان، وكيل اللجنة، و محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، وأمين السر خالد مشهور، فضلا عن النائب أحمد عبد الفتاح، عيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقي تركيا، إمام منصور، سامح حبيب، سحر معتوق، خالد تامر، محمد بهجت، أحمد محمد أحمد، عبد الناصر عطيه، علي نور، رشا حسني، أيه فوزي فتي، سناء طايع، مروة رفعت، هويدا السعيد، والنائب سمير شاهين والنائب وجيه أباظة.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس طارق فريد سكينة، رئيس قطاعات الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، وأشرف يوسف، رئيس محطة كهرباء العين السخنة.