بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولى

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولىالثلاثاء، 30 مارس 2021 05:20 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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