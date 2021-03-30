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بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولى

الثلاثاء، 30 مارس 2021 05:20 م
بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

اللجنة العليا

إدارة أزمة كورونا

مصطفى مدبولى

الحكومة

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