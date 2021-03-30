بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولى

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.