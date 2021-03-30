وقال بايدن فى بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم - "هذه القائمة الرائدة من المرشحين مستمدة من أفضل وأذكى العقول فى مهنة القانون الأمريكية. وتوضح التنوع الواسع لخبراتهم وخلفياتهم ومناظيرهم".

وتشمل النساء، المرشحات لشغل مناصب شاغرة فى محكمة الدائرة الفيدرالية، القاضية كيتانجى براون جاكسون لمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وتيفانى كننجهام لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، وكانديس جاكسون أكيوومى فى محكمة الاستئناف الأمريكية عن الدائرة السابعة.



ويعتبر زاهد قريشى قاضى الصلح فى نيوجيرسى أول مسلم أمريكى سيعمل فى محكمة محلية فيدرالية، إذا تمت المصادقة على قائمة الترشيح من مجلس الشيوخ.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن القاضية فلورنس واى بان ستكون أول قاضٍ أمريكى آسيوى يعمل فى المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا.