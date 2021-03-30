اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:56 م
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امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2021.. تنطلق غدا فى اختبار مجمع

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:02 م
امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2021.. تنطلق غدا فى اختبار مجمع وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنطلق غدا الأربعاء امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثانى 2021، فى اختبار مجمع يشمل المواد الدراسية الأساسية هى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية بإجمالي 30 سؤالا جميعها اختيار من متعدد يختار الطالب الإجابة الصحيحة منها فقط دون كتابة فى أسئلة مقالية.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
 
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
 
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
 
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
 
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى ييدوم 26 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف
 
الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
 
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
 
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
 
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
 
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
 
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
 
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
 
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021، والأربعاء 28 أبريل.
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
 
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
 
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
 
 

امتحان شهر مارس

الامتحانات بالترم الثانى

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثانى 2021

امتحانات الصف السادس الابتدائي المجمعة 2021

امتحانات الصف السادس الابتدائي

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