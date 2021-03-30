قررت النمسا، إعفاء مواطنى 6 دول من اختبارات كورونا المستجد "كوفيد-19" والخضوع للحجر الصحى عند وصولهم إلى البلاد، وأوضح بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء، أن الدول الست هى "استراليا وأيسلندا ونيوزلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والفاتيكان".. مشيرا إلى أن الاعفاء يرجع الى انخفاض معدل الاصابات والسيطرة على الوضع الوبائى فى الدول الست.
وأضاف أن القادمين من "بلغاريا واستونيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وبولندا والسويد وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر وقبرص" يجب ألا تتجاوز صلاحية اختبار كورونا السلبى للمسافرين أكثر من 72 ساعة، بينما بقية الدول 48 ساعة.
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للمسافرين عموما، يجب اعتبارا من بعد غد الخميس، الأول من أبريل الحصول على تصريح سفر مسبق ويكون صالح لمرة واحدة فقط كل 28 يومًا.
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