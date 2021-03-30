وأضاف أن القادمين من "بلغاريا واستونيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وبولندا والسويد وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر وقبرص" يجب ألا تتجاوز صلاحية اختبار كورونا السلبى للمسافرين أكثر من 72 ساعة، بينما بقية الدول 48 ساعة.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للمسافرين عموما، يجب اعتبارا من بعد غد الخميس، الأول من أبريل الحصول على تصريح سفر مسبق ويكون صالح لمرة واحدة فقط كل 28 يومًا.