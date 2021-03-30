المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لفكهانى المخدرات في البساتين

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة فكهاني بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين في البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام فكهاني بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات الضابط شرطة محمود علي، بمباحث قسم شرطة البساتين، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة فقد انتقل حيث علم بتواجد المتهم وبضبطه وتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها لفافات تحوي مسحوق يشبه الهيروين المخدر وعثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.