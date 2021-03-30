المحافظ يعلن بدء تشغيل قسم علاج الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية

سوهاج - محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بدء تشغيل قسم علاج الإدمان بمستشفى سوهاج للصحة النفسية بطاقة 36 سريرا، تزامنا مع استعدادات المحافظة لإطلاق حملة مكبرة لمكافحة وعلاج الإدمان، جاء ذلك خلال زيارة المحافظ للمستشفى، بحضور الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أكرم عاشور مدير المستشفى .

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه القسم ومحتوياته مشيدا بالمستوى المتميز للتجهيزات لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمرضى الإدمان، مشيرا إلى أنه يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويساهم بشكل كبير فى دعم ونجاح الحملة التى تستعد المحافظة لإطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة لمكافحة وعلاج الإدمان، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه تم توفير الأطقم الطبية وأطقم التمريض المدربة للعمل بالقسم وفقا لأحدث أساليب العلاج، مشيرة إلى أنه يشمل 18 غرفة فندقية لإقامة المرضى، وغرف للترفيه، وغرف للعلاج النفسى الفردى والجماعى، وصيدلية تتوافر بها جميع الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى الملاعب والمساحات الخضراء.



الحديقة بمستشفى الصحة النفسية



جولة محافظ سوهاج بمستشفى الصحة النفسية



غرف المرضى بمستشفى الصحة النفسية



قسم الاستقبال بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج



محافظ سوهاج بصيدلية مستشفى الصحة النفسية



محافظ سوهاج بمستشفى الصحة النفسية



محافظ سوهاج مع الأطباء والعاملين بمستشفى الصحة النفسية



محافظ سوهاج يتفقد أقسام المستشفى



محافظ سوهاج يتفقد قسم الادمان