اليوم السابع
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المتهم بهتك عرض طفلة المعادى أمام المحكمة: كانت عايزة تسرقنى وأنا حاجج بيت ربنا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:46 م
المتهم بهتك عرض طفلة المعادى أمام المحكمة: كانت عايزة تسرقنى وأنا حاجج بيت ربنا المتهم بالتحرش بطفلة المعادى داخل القفص
كتب أحمد حسنى - تصوير خالد كامل

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استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء، المتهم بخطف طفلة المعادى التى تبلغ من العمر 7 سنوات.
 
وأنكر المتهم جميع ما أسند إليه من تهم، مستطرداً: "معملتش حاجة دأنا حاجج بيت ربنا مرتين، والبنت كانت عايزة تسرقنى، وأنا حاجج لبيت ربنا مرتين".
 
وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. 
 
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
 
أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (1)
 

 

أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (2)
 
 

أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (3)
 

 

أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (4)
 

 

أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (5)
 

 

أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (6)
 

 

أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (7)
 

 

أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى (8)
 

 

 

طفلة المعادى

محاكمة المتهم بخطف طفلة المعادى

المتحرش بطفلة المعادى

جنايات القاهره

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