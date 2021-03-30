اليوم السابع
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خالد صلاح
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الكرملين: هناك مبادرات بالسماح للأجانب بدخول روسيا للتطعيم ضد كورونا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:30 م
الكرملين: هناك مبادرات بالسماح للأجانب بدخول روسيا للتطعيم ضد كورونا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن ممثلي بعض الدول الأوروبية، طرحوا مبادرات تتعلق بالسماح للمواطنين الأجانب بدخول روسيا للتطعيم ضد كوفيد.
وأضاف بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء "كانت هناك بالفعل مبادرات تتعلق بضرورة التفكير بإمكانية توفير فرصة للأجانب، للمجيء إلى روسيا بطريقة أو بأخرى للتطعيم بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتم طرح مثل هذه المبادرات، من ممثلي بعض الدول الأوروبية .
وتابع "في الواقع، تواجه معظم الدول الآن مشاكل في مجال كمية اللقاحات، ولا يوجد ما يكفي منها، ولا تستطيع الشركات المنتجة الوفاء بالتزاماتها في جميع دول العالم، وبالطبع، لدينا أولوية مطلقة - تلبية احتياجات المواطنين الروس من اللقاحات".
كما شدد بيسكوف، على أن المقر العملياتي لمكافحة فيروس كورونا (الذي ترأسته نائبة رئيس الحكومة تاتيانا جوليكوفا)، يجب أن يحسم موضوع السماح للأجانب بالدخول إلى روسيا للتطعيم ضد كوفيد، منوها بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيسترشد بقرارات وتوصيات المقر الحكومي المذكور.


روسيا

الكرملين

دميترى بيسكوف

التطعيم ضد كورونا

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