القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل سائق في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل سائق، بسبب خلافات مالية بينهما داخل شقته في الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه سائق، اعتدت عليه ربة منزل بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وحاولت إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.