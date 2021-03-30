الفنانة نيلى كريم فى زيارة لجناح معرض The Real Gate فى دورته الأولى للتعرف على مشروع 31 North أول festival tower g بالعاصمة الإدارية

حرصت الفنانة نيلى كريم على زيارة جناح معرض The Real Gate فى دورته الأولى للتعرف على مشروع 31 North أول festival tower فى العاصمة الإدارية، حيث افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح يوم الخميس 25 مارس، الدورة الأولى لمعرض "The Real Gate" العقارى، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويستمر لـ3 أيام، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين، لعرض مشروعاتهم المختلفة.

وتجول الوزير فى المعرض، لاستعراض أجنحة المطورين العقاريين المشاركين بالمعرض، واستمع إلى نبذات عن المشروعات المختلفة التى يعرضها المطورون، مؤكداً أن هذا المعرض خطوة جيدة، ودفعة قوية فى مجال التطوير العقاري، وخاصة فى ظل مواجهة أزمة كورونا.

وخلال كلمته على هامش المؤتمر، قال الدكتور عاصم الجزار: أتشرف بوجودى فى هذه الفعالية، متمنياً للمعرض التوفيق والنجاح، وأن يؤتى ثماره المرجوة، ومعبراً عن سعادته بعودة فعاليات المعارض العقارية مرة أخرى بعد التوقف بسبب أزمة كورونا، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

شهد جناح شركة النيل للتطوير العقاري اقبال كبير في أول يومين من المعرض حيث تزايد الحضور بين اليوم الاول واليوم الثاني للاستفادة بعروض المعرض الحصرية والتعرف على مشروع 31 North أول فيستيڤال تاور على النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة

وزارت الفنانة نيلي كريم جناح الشركة للتعرف على المشروع، حيث قام باستقبالها كل من :

م.محمد طاهر رئيس مجلس ادارة شركة النيل للتطوير العقارى، م.محمود طاهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة النيل للتطوير العقارى، أ.كريم مأمون رئيس القطاع التجارى لشركة النيل للتطوير العقارى، أ.كريم عابدين رئيس قطاع المبيعات لشركة النيل للتطوير العقارى، حيث قام أ.كريم عابدين رئيس القطاع التجاري بشرح تفصيلي لمشروع 31North.