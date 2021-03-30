الفنانة نيلى كريم فى زيارة لجناح معرض The Real Gate فى دورته الأولى للتعرف على مشروع 31 North أول festival tower g بالعاصمة الإدارية

حرصت الفنانة نيلى كريم على زيارة جناح معرض The Real Gate فى دورته الأولى للتعرف على مشروع 31 North أول festival tower فى العاصمة الإدارية، حيث افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح يوم الخميس 25 مارس، الدورة الأولى لمعرض "The Real Gate" العقارى، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويستمر لـ3 أيام، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين، لعرض مشروعاتهم المختلفة.
وتجول الوزير فى المعرض، لاستعراض أجنحة المطورين العقاريين المشاركين بالمعرض، واستمع إلى نبذات عن المشروعات المختلفة التى يعرضها المطورون، مؤكداً أن هذا المعرض خطوة جيدة، ودفعة قوية فى مجال التطوير العقاري، وخاصة فى ظل مواجهة أزمة كورونا.
وخلال كلمته على هامش المؤتمر، قال الدكتور عاصم الجزار: أتشرف بوجودى فى هذه الفعالية، متمنياً للمعرض التوفيق والنجاح، وأن يؤتى ثماره المرجوة، ومعبراً عن سعادته بعودة فعاليات المعارض العقارية مرة أخرى بعد التوقف بسبب أزمة كورونا، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.
شهد جناح شركة النيل للتطوير العقاري اقبال كبير في أول يومين من المعرض حيث تزايد الحضور بين اليوم الاول واليوم الثاني للاستفادة بعروض المعرض الحصرية والتعرف على مشروع 31 North أول فيستيڤال تاور على النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة
وزارت الفنانة نيلي كريم جناح الشركة للتعرف على المشروع، حيث قام باستقبالها كل من :
م.محمد طاهر رئيس مجلس ادارة شركة النيل للتطوير العقارى، م.محمود طاهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة النيل للتطوير العقارى، أ.كريم مأمون رئيس القطاع التجارى لشركة النيل للتطوير العقارى، أ.كريم عابدين رئيس قطاع المبيعات لشركة النيل للتطوير العقارى، حيث قام أ.كريم عابدين رئيس القطاع التجاري بشرح تفصيلي لمشروع 31North.
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