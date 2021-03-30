الغربية تعلن انطلاق أنشطة مشروع الوعى البيئى الريفى لمواجهة المخاطر البيئية

الغربية - محمد طارق

أعلن محافظ الغربية، عن إنطلاق مشروع الوعى البيئى الريفى لمواجهة المخاطر البيئية بمحافظة الغربية، كأحد أهم المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات وسط الدلتا والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث يقوم فريق من جامعة المنصورة بتنفيذ المشروع البحثى الهام وعلى رأسهم الدكتور يحيى على زهران الباحث الرئيسى للمشروع والدكتور زياد إبراهيم زيدان مدير مركز التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بالمركز البحثى لتنمية إقليم وسط الدلتا.

وتبرز أهمية المشروع فيما سيتم الوصول إليه من نتائج مهمة تخص مجال البيئة ومشكلاتها بالمحافظة ومنها إنتاج أول خريطة إلكترونية للمخاطر البيئية لجميع قرى المحافظة فى البيئات المختلفة وتدريب العاملين على استخدامها فى مواجهة هذه المخاطر ، توفير مواد توعوية ومطبوعات ملونة ومواد تعليمية متنوعة فى مجالات المخاطر البيئية ، فيما يخص (الصحة، الغذاء، المسكن، المزروعات، التربة، الحيوانات، الحيز العمراني، المياه، الهواء الجوي، العلاقات والنظم، القيم والمعايير، العمل والإنتاج ) ، تدريب الكوادر البشرية من العاملين بالجهات المعنية لمواجهة المخاطر البيئية بالمحافظة كالعاملين بإدارات (الإرشاد والتنمية، منظومة البيئة، السكان، التربية والتعليم، العاملين بالجمعيات الأهلية وغيرهم ) للتصدى لتلك المخاطر البيئية ونشر السلوكيات الآمنة والرسائل البيئية بشتى المجالات، وكذلك بناء استراتيجية لمواجهة المخاطر البيئية الريفية بالتنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة تلك المخاطر على مستوى المحافظة ومركز التوعية وإدارة المخاطر البيئية الذى أنشأه المشروع بالمركز الإقليمى لبحوث تنمية إقليم الدلتا والتابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بطنطا وعقد مؤتمر يحضره كافة الجهات المعنية والخبراء لمناقشة نتائج المشروع والاستفادة من مخرجاته فى حماية البيئة ومواجهة مخاطرها بالمحافظة.

يُذْكَر أنه قد تم عقد ورشة عمل بحضور فريق عمل المشروع من جامعة المنصورة ومنسقى المشروع برئاسة مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة ، والمرشحين للإشراف على تجميع البيانات من العاملين بمراكز المدن على مستوى المحافظة ، وتلا ذلك عقد 3 ورش عمل بمدن (طنطا، المحلة الكبرى والسنطة) بحضور 69 موظفا من العاملين بالوحدات المحلية القروية ، بالإضافة إلى 10 مشرفين على مستوى المراكز للتدريب على جمع البيانات المطلوبة لرصد مستويات الوعى البيئى الحالى بالمخاطر البيئية.