اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:40 ص
خالد صلاح
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العراق يسعى لتعزيز التعاون مع فرنسا فى مجال الاستثمار

الثلاثاء، 30 مارس 2021 03:07 ص
العراق يسعى لتعزيز التعاون مع فرنسا فى مجال الاستثمار رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، مع السفير الفرنسي برنو أوبيرت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، الذي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).. فإنه تم بحث أطر عمل الشركات الفرنسية في العراق وأهمية تعزيز هذا التعاون في مجال الاستثمار بما يعود بالمنفعة على البلدين.
شهد اللقاء كذلك استعراض الأوضاع الإقليمية وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، والتأكيد على الرؤية المشتركة لحل قضايا المنطقة وأزماتها وأهمية تغليب لغة الحوار لإيجاد حلول وتنمية مستدامة، وعلى الدور المحوري الذي من الممكن أن يلعبه العراق في التهدئة والاستقرار في المنطقة.
ونقل السفير الفرنسي تحيات حكومة بلاده وتقديرها للعراق وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.


العراق

فرنسا

الاستثمار فى العراق

مصطفى الكاظمى

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