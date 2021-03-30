"الصحة الفلسطينية" تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بدعم من الصين

(أ ش أ)

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بدعم من الصين.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة - خلال استلام اللقاحات بحضور سفير الصين لدى فلسطين قواه وي - إن لقاحات "سينوفارم" التي وصلت ستسهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعية، معربة عن شكرها للصين رئيسا وحكومة وشعبا على هذا الدعم، كذلك منظمة الصحة العالمية على جهودها في إيصال هذه الشحنة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، للمتابعة مع وزارة الصحة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الفئات المستهدفة.

ودعت جمهور المواطنين إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاح، لمساعدة الطواقم الطبية والصحية في الحصول على المعلومات اللازمة.