اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:24 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية تنفى تعرض بعثتها لمدينة ووهان الصينية لضغوط حول صياغة تقريرها

الثلاثاء، 30 مارس 2021 07:50 م
الصحة العالمية تنفى تعرض بعثتها لمدينة ووهان الصينية لضغوط حول صياغة تقريرها منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية بيتر بن مبارك، أن البعثة لم تتعرض لأي ضغوطات فيما يخص صياغة تقريرها أو إزالة بعض الفقرات المهمة فيه.
وقال بن مبارك - في بيان اليوم الثلاثاء أوردته شبكة (سي إن إن) -" بالطبع كان هناك الكثير من الاهتمام من قبل البلد المضيف للمتابعة والتأكد من أننا كنا قادرين على العمل، لم يتم الضغط علينا أبدًا لإزالة العناصر الحاسمة في تقريرنا".
وأوضح أن مهمة البعثة كانت لدراسة الأصل الحيواني لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لهذا السبب لم يضم التقرير الذي قدمته البعثة تفاصيل أكثر عمقا حول تسربه معمليا.
وأضاف أن فرضية تسرب الفيروس معمليا لم تكن المفتاح أو المحور الرئيسي للدراسات التي أجرتها البعثة، لذلك لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام والعمل الذي حظيت به الفرضيات الأخرى، كما أن البعثة لم تقل إنها احتمالية مستحيلة.
وأكد أنه في حالة الحاجة إلى مزيد من استكشاف احتمالية وقوع هذه الفرضيات أو فرضيات أخرى، فسوف تستكمل البعثة البحث فيها، معبرا عن فخره، وزملائه، بتقرير بعثتهم حول الأصول المحتملة لفيروس كورونا المستجد.


منظمة الصحة العالمية

ووهان

مدينة ووهان الصينية

كورونا فى الصين

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