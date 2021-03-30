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السعودية: الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربى

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:21 م
السعودية: الأمن المائى لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربى نهر النيل
وكالات

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أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان فى أزمة سد النهضة، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.
 
وأصدرت المملكة بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية قالت فيه: تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.
 
وأضاف البيان "وتشدد –المملكة- على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا".

نهر النيل

مياه النيل

حقوق مصر المائية

السودان

السعودية

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