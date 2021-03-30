اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي من قناة السويس: افتتاح ميناء برنيس وجرجوب خلال شهرين

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:40 م
الرئيس السيسي من قناة السويس: افتتاح ميناء برنيس وجرجوب خلال شهرين الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى و سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسألة توسعة الجانب الجنوبى للقناة متروك للفنيين من أجل إعادة دراسته مرة أخرى.

وكشف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، عن افتتاح مينائين بحريين خلال الشهرين المقبلين، الأول ميناء برنيس مقابل ميناء جدة على البحر الأحمر، فضلا عن تطوير ميناء السخنة وسيتم الانتهاء منه خلال عامين ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، الذى تم افتتاحه من قبل.

كما كشف الرئيس السيسي عن افتتاح ميناء جرجوب الذى يبعد عن الحدود الليبية 200 كيلو خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى تطوير ميناء دمياط والإسكندرية وأبو قير، لتصبح مجموعة موانئ تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة.

وأكمل الرئيس: "ميناء أبو قير سيكون من أكبر الموانئ حتى غاطس 22 متر"، والقطار السريع ممكن يتحرك من السخنة إلى العلمين أو الإسكندرية أو جرجوب خلال 3 ساعات بسرعة تصل إلى 250 كيلو.. وربطنا المتوسط بالأحمر بشبكة موانئ وشبكة سكة حديد متقدمة".

 


السفينة الجانحة

الشركة الهولندية

السويس

الرئيس السيسي

قناة السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة