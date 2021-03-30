الرئيس السيسي من قناة السويس: افتتاح ميناء برنيس وجرجوب خلال شهرين

كتب محمد الجالى و سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسألة توسعة الجانب الجنوبى للقناة متروك للفنيين من أجل إعادة دراسته مرة أخرى.

وكشف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة، عن افتتاح مينائين بحريين خلال الشهرين المقبلين، الأول ميناء برنيس مقابل ميناء جدة على البحر الأحمر، فضلا عن تطوير ميناء السخنة وسيتم الانتهاء منه خلال عامين ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد، الذى تم افتتاحه من قبل.

كما كشف الرئيس السيسي عن افتتاح ميناء جرجوب الذى يبعد عن الحدود الليبية 200 كيلو خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى تطوير ميناء دمياط والإسكندرية وأبو قير، لتصبح مجموعة موانئ تعمل بأنظمة ومستويات متقدمة.

وأكمل الرئيس: "ميناء أبو قير سيكون من أكبر الموانئ حتى غاطس 22 متر"، والقطار السريع ممكن يتحرك من السخنة إلى العلمين أو الإسكندرية أو جرجوب خلال 3 ساعات بسرعة تصل إلى 250 كيلو.. وربطنا المتوسط بالأحمر بشبكة موانئ وشبكة سكة حديد متقدمة".