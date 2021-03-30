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الرئيس السيسى يكرر التحية لهيئة قناة السويس: الأزمة كبيرة وعدت بدون خسائر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:14 م
الرئيس السيسى يكرر التحية لهيئة قناة السويس: الأزمة كبيرة وعدت بدون خسائر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتقدم بالتحية لهيئة قناة السويس، والعاملين فى الهيئة وكل الجهات التى شاركت فى إنهاء هذه الأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة، حتى مرت الأزمة بنجاح، وبأقل حجم من الخسائر.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته خلال تفقد مركز التدريب البحرى التابع لقناة السويس: "حجم الأزمة والمشكلة كبير.. الحمد لله عدت على خير.. لا خسائر فى الأرواح.. أو جسم السفينة أو حمولتها.. نقدم التحية للهيئة مرة أخرى من أول رئيس الهيئة حتى أصغر من شارك من العاملين بهذه الهيئة".


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