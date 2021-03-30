الرئيس السيسى يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة

كتب محمد الجالى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.