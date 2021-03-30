الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:27 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي قناة السويس السيسي يزور قناة السويس اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس يوجه بإيلاء أهمية لـ"الأمن السيبراني" للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الإثنين، 29 مارس 2021 06:23 م الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات إمدادات تغذية كهرباء سيناء الإثنين، 29 مارس 2021 05:50 م الرئيس السيسى يوجه الشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.. ويؤكد: لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما.. والإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر شعب مصر الإثنين، 29 مارس 2021 11:23 ص الرئيس السيسي تعليقا على إنهاء أزمة السفينة: أثبت المصريون أنهم على قدر المسؤولية الإثنين، 29 مارس 2021 11:13 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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