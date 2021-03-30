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الرئيس السيسى يجدد شكره للمصريين بعد أزمة السفينة: "ربنا ما يحرمنى منكم"

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:30 م
الرئيس السيسى يجدد شكره للمصريين بعد أزمة السفينة: "ربنا ما يحرمنى منكم" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى و محمد عبد العظيم

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جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكره للشعب المصرى بعد موقفه من التعامل مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، قائلا: "الحقيقة.. المصريون صابرون وصامتون.. وخايفين على بلدهم.. وطالما المصريين خائفين على بلدهم لازم يتأكدوا أن ربنا سوف يحافظ على بلدهم".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "لست متفاجئ من رد فعل المصريين عن التعامل مع أزمة السفينة.. والكل شاف رد الفعل كان ازاى.. بشكر المصريين وبقولهم مش تخافوا على مصر.. البلد دى محفوظة بالله.. ثم إرادة ونوايا وحب المصريين لبلدهم ورغبتهم أنها تكون متطورة.. ربنا ما يحرمنى منكم".


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المؤتمر الصحفى للرئيس السيسى

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قناة السويس

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