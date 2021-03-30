اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتفقد مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بعد قليل

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:34 ص
الرئيس السيسى يتفقد مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى و محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.
 
 

السيسى

الرئيس السيسى

قناة السويس

اخبار قناة السويس

مركز التدريب البحرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:27 ص

أسامة ربيع: الرئيس السيسي قال لى سمعة مصر فى رقبتك ورقبة رجال قناة السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 08:04 م

الرئيس السيسى يستجيب لعلاج شاب يحتاج تدخلا جراحيا فوريا

الإثنين، 29 مارس 2021 06:36 م

الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى تنفيذ مشروعات إمدادات تغذية كهرباء سيناء

الإثنين، 29 مارس 2021 05:50 م

المفتى يهنئ الرئيس السيسى بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الإثنين، 29 مارس 2021 04:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة