الرئيس السيسى يتفقد مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بعد قليل

كتب محمد الجالى و محمد عبد العظيم

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.