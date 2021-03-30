الرئيس السيسى يتفقد مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بعد قليل

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.
الرئيس السيسى يتفقد مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بعد قليلالثلاثاء، 30 مارس 2021 11:34 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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