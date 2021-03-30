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الرئيس السيسى: "مشروع تطوير الريف المصرى كأننا بنطور نص مصر من جديد"

الثلاثاء، 30 مارس 2021 02:32 م
الرئيس السيسى: "مشروع تطوير الريف المصرى كأننا بنطور نص مصر من جديد" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة قادرة بشكل كامل على تنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى، قائلا: "أنا عاوز أقول على حاجة، اللى احنا هنعمله كله لو فضل على الطوب الأحمر مش هيبان.. يجب على المواطنين المشاركة فى دهان البيوت حتى يشعروا بالتطوير".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "احنا فى مبادرة تطوير الريف مش بنتكلم فى صرف صحى فقط..  بل تطوير الريف بشكل كامل يشمل كل أجهزة الدولة.. من اتصالات وشبكات كهرباء ومدارس ومستشفيات.. احنا بنعمل بنية أساسية لنصف مصر.. أو زى ما بتقول الأرقام بنطور نص مصر.. والتحدى مش توفير التمويل".


السيسى

الرئيس السيسى

المؤتمر الصحفى للرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

قناة السويس

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