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الرئيس السيسى متباهيا بالمصريين: القطار السريع ينفذ فى عامين بقدرات مصرية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:42 م
الرئيس السيسى متباهيا بالمصريين: القطار السريع ينفذ فى عامين بقدرات مصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى و محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك مناطق عمل على رفع القدرات فيها مثل ميناء العريش، وخلال عامين سوف يتم الانتهاء من هذا المشروع الكبير، وأحداث شمال سيناء كان لها تأثير على الجدول الزمنى للمشروعات هناك ولكن تم الانتهاء منه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "عاوزين نخلى بلدنا لها القدرة فى حركة التجارة الداخلية، ولو فيه فرصة لحركة نقل نكون جاهزين.. الموضوع مش لسه هنعمل.. احنا عملنا وفيه حاجات سوف يتم افتتاحها.. خط القطار السريع.. بنتكلم عن تنفيذه فى عامين فقط.. وده لو في مكان تانى ياخد للتنفيذ من 10 إلى 15 سنة .. وانا بقول للمصريين.. أنا اتباهى بالناس في مصر.. بالشركات والقدرات.. كل ده بشركة مصرية وعمالة ومهندسين مصريين".

 


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