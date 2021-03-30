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الرئيس السيسى: كنت أتابع السفينة الجانحة يوميا وقناة السويس قادرة وباقية

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:59 ص
الرئيس السيسى: كنت أتابع السفينة الجانحة يوميا وقناة السويس قادرة وباقية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه كان يتابع السفينة الجانحة فى قناة السويس بشكل كامل، قائلا: "كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع في توقيتات تستغربوها جدا.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئن أن كل الأمور هتعدى على خير".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة".

 

وتابع الرئيس السيسى: "قناة السويس ترسخت فى أذهان التجارة العالمية.. فى ظل الكلام اللى بيتقال عن بدائل.. لا ده مرفق عالمى.. 13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم.. رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".


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