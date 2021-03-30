الرئيس السيسى: كنت أتابع السفينة الجانحة يوميا وقناة السويس قادرة وباقية

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه كان يتابع السفينة الجانحة فى قناة السويس بشكل كامل، قائلا: "كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع في توقيتات تستغربوها جدا.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئن أن كل الأمور هتعدى على خير".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة".

وتابع الرئيس السيسى: "قناة السويس ترسخت فى أذهان التجارة العالمية.. فى ظل الكلام اللى بيتقال عن بدائل.. لا ده مرفق عالمى.. 13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم.. رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة".