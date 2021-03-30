الرئيس السيسى: قناة السويس لديها إدارة فريق عمل يعمل بخبرات تمتد لـ150 عاما

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز لهيئة قناة السويس، والجهد المبذول على أقل قدر من الخسائر سواء في السفينة أو الأرواح أو السفن العالقة في المدخل الجنوبي أو الشمالي للقناة أو البحيرات

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "أشكر العاملين الذين أداروا الأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة بكفاءة بداية من رئيس الهيئة حتى أصغر العاملين.. كل الشكر باسمى وباسم المصريين".

وتابع الرئيس السيسى: "لدينا إدارة وفريق عامل في هيئة قناة السويس يعمل بخبرات تعود إلى 150 عاما في إدارة القناة وحركة بناء السفن والتجارة العالمية، ما عدا الأزمات التي مرت على مصر مثل عام 56 أو عام 67.. ولكن على مدار السنوات قامت قناة السويس بدور رائع وعظيم في نقل التجارة العالمية".