اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: قناة السويس لديها إدارة فريق عمل يعمل بخبرات تمتد لـ150 عاما

الثلاثاء، 30 مارس 2021 01:06 م
الرئيس السيسى: قناة السويس لديها إدارة فريق عمل يعمل بخبرات تمتد لـ150 عاما الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز لهيئة قناة السويس، والجهد المبذول على أقل قدر من الخسائر سواء في السفينة أو الأرواح أو السفن العالقة في المدخل الجنوبي أو الشمالي للقناة أو البحيرات

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "أشكر العاملين الذين أداروا الأزمة الخاصة بالسفينة الجانحة بكفاءة بداية من رئيس الهيئة حتى أصغر العاملين.. كل الشكر باسمى وباسم المصريين".

وتابع الرئيس السيسى: "لدينا إدارة وفريق عامل في هيئة قناة السويس يعمل بخبرات تعود إلى 150 عاما في إدارة القناة وحركة بناء السفن والتجارة العالمية، ما عدا الأزمات التي مرت على مصر مثل عام 56 أو عام 67.. ولكن على مدار السنوات قامت قناة السويس بدور رائع وعظيم في نقل التجارة العالمية".

 


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

قناة السويس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة