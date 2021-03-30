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الرئيس السيسى: "المصريون تعاملوا بصمت مع أزمة قناة السويس وكأنها ابنهم"

الثلاثاء، 30 مارس 2021 12:25 م
الرئيس السيسى: "المصريون تعاملوا بصمت مع أزمة قناة السويس وكأنها ابنهم" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى و محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشعب المصرى تابع بصمت أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس، قائلا: "كانت حاجة خاصة بيهم كلهم وكانت كأنها ابنهم.. وفى كل أزمة الشعب المصري كانوا يساند بالصمت والدعاء ويتمنى الأمان لقناة السويس والكل يتابع بدون كلام".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بتفقد مركز التدريب البحرى التابع لقناة السويس: "بمجرد انتهاء الأزمة بفضل الله سبحانه وتعالى.. رد فعل على مواقع التواصل ووسائل الإعلام وفرحتهم الشديدة كان لافت اوى.. كانوا بسطاء ومحبين لبلدهم وحريصين عليها أن تكون في خير وسلام وعلشان كده سبحانه وتعالى يقف معانا.. ورغم الظروف القاسية خلال الفترة الماضية الا أن الشعب المصرى دائما واقف جنب بلده وجنب القيادات.. لازم يستحملوا ويصبروا ولما تنتهى الأزمة بخير يعبروا عن فرحتهم.. وده لافت نظرى من بدرى أوى".

 


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