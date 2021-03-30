الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر بعودة الملاحة فى قناة السويس

هنأت الرئاسة الفلسطينية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنجاز الكبير بعودة الملاحة في قناة السويس بعد حل أزمة انسداد ممر القناة وتعويم السفينة العالقة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - وقوفها إلى جانب مصر وحقها في حماية مصالحها القومية أمام التحديات المصيرية التي تواجهها.
الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر بعودة الملاحة فى قناة السويسالثلاثاء، 30 مارس 2021 09:03 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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هنأت الرئاسة الفلسطينية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنجاز الكبير بعودة الملاحة في قناة السويس بعد حل أزمة انسداد ممر القناة وتعويم السفينة العالقة.
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