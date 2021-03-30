الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر بعودة الملاحة فى قناة السويس

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هنأت الرئاسة الفلسطينية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنجاز الكبير بعودة الملاحة في قناة السويس بعد حل أزمة انسداد ممر القناة وتعويم السفينة العالقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - وقوفها إلى جانب مصر وحقها في حماية مصالحها القومية أمام التحديات المصيرية التي تواجهها.