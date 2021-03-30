اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:27 م
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الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر بعودة الملاحة فى قناة السويس

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:03 م
الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر بعودة الملاحة فى قناة السويس الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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هنأت الرئاسة الفلسطينية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنجاز الكبير بعودة الملاحة في قناة السويس بعد حل أزمة انسداد ممر القناة وتعويم السفينة العالقة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - وقوفها إلى جانب مصر وحقها في حماية مصالحها القومية أمام التحديات المصيرية التي تواجهها.


فلسطين

محمود عباس

الرئاسة الفلسطينية

قناة السويس

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