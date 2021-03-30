اليوم السابع
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الرئاسة السورية تعلن تعافى بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:32 ص
الرئاسة السورية تعلن تعافى بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، أظهرا نتائج سلبية لفحوصات فيروس كورونا وقد عادا إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي.

وقالت الرئاسة على تويتر إنه "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة PCR التي تم إجراؤها للرئيس الأسد وزوجته، فإنهما يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. 

 

 

 

 


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