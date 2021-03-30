الرئاسة السورية تعلن تعافى بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا

وكالات

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، أظهرا نتائج سلبية لفحوصات فيروس كورونا وقد عادا إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي.