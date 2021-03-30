اليوم السابع
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الدكتورة أمال السباعى عميدة لكلية التمريض جامعة الأزهر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:12 م
الدكتورة أمال السباعى عميدة لكلية التمريض جامعة الأزهر الدكتورة آمال السباعي وهبة عميد كلية التمريض
كتب لؤى على

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتورة آمال السباعي وهبة، الأستاذة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، رئيسة وحدة السمعيات بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة.
 
وتخرجت عميدة كلية التمريض الجديدة في كلية الطب، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر 1990م وأمضت عام 1991 م في تدريب الأطباء الامتياز، وعملت طبيبًا مقيمًا بقسم الأنف والأذن والحنجرة في تخصص طب السمع والاتزان بمستشفى الزهراء الجامعي من  1992 م، حتى 1995 م. 
 
وحصلت على ماجستير طب السمع والاتزان من طب عين شمس في 1995م وعينت معيدة  في عام 1996م، ثم عينت  مدرسًا مساعدًا في العام نفسه، وسافرت إلى الولايات المتحدة  الأمريكية من 1997 م إلى 1999 م في بعثة إشراف مشترك لإتمام الجزء العملي لرسالة الدكتوراه في طب السمع والاتزان، ثم حصلت على الدكتوراه من جامعه الأزهر في عام 2002 م، وعينت مدرسًا  لطب السمع والاتزان في عام 2002 م، ثم رقيت إلى درجة أستاذ مساعد في عام  2008 م، ثم رقيت إلى أعلى درجة علمية؛ حيث حصلت على درجة الأستاذية عام 2015م، وقد عينت رئيسًا لوحدة طب السمع والاتزان عام 2018 م، وأشرفت عميدة كلية التمريض الجديدة على ما يزيد عن 50 رسالة ماجستير ودكتوراه في  مجال طب السمع والاتزان، وشاركت في عديدٍ من المؤتمرات الطبية في مجال طب السمع والاتزان محليًّا ودوليًّا، وحصلت على عديد من الشهادات، ومنها: دبلوم إدارة المستشفيات في 2006 م من جامعة عين شمس، ودبلوم العلاج بالأوزون من جامعة القاهرة 2008 م، ودبلوم الإرشاد النفسي والأسري جامعة القاهرة عام 2015 م، كما حصلت على دورات  في الجودة وإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة التغيير والقيادة بمركز تدريب الأزهر في عام 2018 م.
 
حرصت عميدة كلية التمريض الجديدة على الإسهام في القوافل الطبية خدمة للمجتمع في إطار رسالتها الإنسانية كطبيبة؛ فسافرت إلى مستشفيات محافظات  جنوب سيناء و البحر الأحمر؛  للمشاركة في الخدمة المجتمعية وفقًا لبرتوكول التعاون بين جامعة الأزهر ومديريات الصحة بهذه   المحافظات، ونظير هذا الجهد الكبير الذي قامت به عميدة كلية التمريض الجديدة؛ خدمة للمواطنين في هذه المحافظات المصرية الحبيبة كرمت نموذجًا متميزًا حرص على العطاء بلا حدود في سبيل خدمة المرضى، وتم منحها عديدًا من شهادات التكريم؛ تقديرًا لإخلاصها في أداء رسالتها الإنسانية الراقية.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية التمريض

مستشفى الزهراء

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