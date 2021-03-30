الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بمزرعة نخيل فى قرية القلمون

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نجحت إدارة الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بمركز الداخلة.

كان اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من العميد حسام القرنشاوي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق كبير بعزبة عين " القضا" التابعة لقرى القلمون بالداخلة.

جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارات الوحدات المحلية لموقع الحريق والذي يقارب 12 فدانًا، الذي استمر ما يقارب 10 ساعات متواصلة بعد انتقالها للمزارع المجاورة بسبب شدة الرياح والعواصف الترابية التي تجتاح المحافظة الفترة الحالية، فيما قوات الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة عليه دون خسائر بشرية فيما تفحم عدد كبير من أشجار النخيل جارى حصرها بمعرفة الوحدة المحلية ومسئولى الزراعة.