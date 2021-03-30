الحكومة تنفى مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل.
الحكومة تنفى مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبلالثلاثاء، 30 مارس 2021 11:49 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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