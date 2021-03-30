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الحكومة تنفى مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل

الثلاثاء، 30 مارس 2021 11:49 ص
الحكومة تنفى مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل.
 
 

إقرارات الضريبة العقارية

الحكومة

مصطفى مدبولى

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