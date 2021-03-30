الجامعة العربية تنظم ورشة عمل مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى حول كفاءة الطاقة

بيشوى رمزى

تنظم أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ورشة عمل بعنوان "تمويل أدوات كفاءة الطاقة المبتكرة" بتاريخ 30/3/2021، وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بأدوات كفاءة الطاقة في المنطقة العربية وترشيد استخدامها بما يعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على كافة القطاعات.

وتأتى الورشة في إطار التعاون بين الحكومة الألمانية وجامعة الدول العربية، في دعم أنشطة الطاقة، وفي إطار تنفيذ توصية لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي عقدت عن بعد بتاريخ 25/11/2020، بالموافقة على إنشاء منصة لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وقد صرح سعادة السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذه الورشة فرصة لإبراز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة، مشيداً بالتعاون القائم بين الأمانة العامة والحكومة الألمانية في هذا الموضوع الحيوي مع توجه العالم إلى الابتكار في تمويل الأنشطة ذات المردودية المباشرة.