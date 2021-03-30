البنك المركزى يوافق على إتاحة مليار جنيه إضافية لتمويل مشروع إحياء البتلو

كتب - أحمد يعقوب

علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري :



موافقة البنك المركزي ترفع محفظة الإقراض للمشروع القومي لإحياء البتلو إلى 3 مليارات جنيه



التمويل الجديد يستفيد منه نحو سبعة آلاف عميل جديد لتمويل نحو 68 ألف رأس ماشية



البنك الزراعي يمول حاليا 11,500 مربي بإجمالي 170 ألف رأس بقيمة إجمالية للقروض نحو 2 مليار جنيه



نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين بالمشروع من صغار المربين ومنتجي الثروة الحيواني

كشف علاء فاروق ،رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن موافقة البنك المركزي على اتاحة مبلغ مليار جنيه إضافية لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو من البنك الزراعي المصري في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة بفائدة 5 % سنوية متناقصة، وبذلك يصل حجم محفظة القروض التي يمنحها البنك الزراعي المصري للمستفيدين من المشروع 3 مليارات جنيه.

وأوضح فاروق أن زيادة حجم محفظة الاقراض للمشروع القومي لإحياء البتلو بمبلغ مليار جنيه سيوفر تمويلا إضافياً لنحو سبعة آلاف عميل لشراء وتغذية نحو 68 ألف رأس، مما يسهم في توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من المشروع وزيادة عدد الرؤوس وبالتالي دعم شريحة جديدة من صغارالمنتجي ومربي الثروة الحيوانية وتوفير فرص العمل، مؤكدا ان البنك يمول حاليا نحو 11,500 مربي بإجمالي نحو 170 ألف رأس وبتمويل قدره نحو 2 مليار جنيه موزعين على كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة لتوفير التمويل اللازم للمشروع القومي للبتلو وتوسيع قاعدة المربين المستفيدين من المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي مشيرا إلى أهمية المشروع في تقليل الفجوة بين حجم الاستيراد والاستهلاك من اللحوم الحمراء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق الإكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني وتخفيض أسعار اللحوم الحمراء تلبية لإحتياجات المواطنين .

وأشار فاروق إلى أن المشروع القومي للبتلو من المشروعات القومية الهامة التي تنفذها الدولة لدعم صغار المربين ومنتجي الثروة الحيوانية وتحفيزهم لتوسيع نشاطهم مؤكدا أن المشروع حقق نجاحات كبيرة منذ إطلاقه من بينها زيادة إنتاج اللحوم الحمراء ومنتجاتها وثبات أسعارها في السوق إضافة لمساهمة المشروع في الحفاظ على المواليد الإناث لتكون نواة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وثمن رئيس البنك الزارعي المصري الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة في تكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين من المشروع مع توفير أوجة الرعاية البيطرية والإرشاد ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها أولا بأول مما ساهم في إنجاح المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وقال: يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم التمويل اللازم للمشروع القومي لإحياء البتلو بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من خلال قروض ميسرة بفائدة 5% سنوية متناقصة وفق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد فاروق على حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتمويل صغار المزارعين والمربين كهدف أساسي للبنك ليبقى دائما هو البنك الأكثر قدرة وحرصا على تقديم خدماته التمويلية ووضع كافة إمكانياته في خدمة المزارعين والمنتجين سعيا لتحقيق التنمية الريفية بما ينعكس على تعظيم الإستفادة من القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمنح البنك المستفيدين قرض شراء بنسبة تمويل تصل إلى 75 % من ثمن الرأس الواحدة بحد أقصى 10 آلاف جنيه وتمويل التغذية والأعلاف والأمصال بحد أقصى 5 آلاف جنيه للرأس الواحدة على أن يتم تسديد القرض في نهاية الدورة الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة للمربين ومساعدتهم على الإنتاج.