الإندبندنت: اللقاحات تولد أجساما مضادة لحوالى نصف سكان بريطانيا

لندن (أ ش أ)

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى أن أكثر من شخص من بين كل شخصين فى المملكة الممتحدة لديه أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، وذكر مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية فى تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء، إلى أن تقديراته تشير إلى أن نتائج اختبارات الأجسام المضادة لحوالى 55 % من السكان ستكون إيجابية ، وهي علامة على النجاح المتزايد لبرنامج التطعيم في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، حذر علماء من جميع أنحاء العالم من أن طفرات جديدة فى فيروس كورونا قد تظهر خلال العام المقبل، مما يقلل بشكل كبير من فعالية لقاحات كوفيد-19 الحالية.

وقال ثلثا العلماء الذين شملهم استطلاع من 28 دولة، أجراه التحالف العالمى للقاحات والتخزين، إنهم يعتقدون أن العالم قد استغرق عاما أو أقل قبل تحور فيروس سارس-كوف-2 ، بحيث أصبحت معظم لقاحات الجيل الأول غير فعالة وكانت هناك حاجة إلى لقاحات معدلة.