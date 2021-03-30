افتتاح معرض المنتجات والمشغولات اليدوية بمشاركة الجمعيات الأهلية فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والذى نظمته مكتبة مصر العامة بالمنصورة بمشاركة الجمعيات الأهلية، وذلك بإشراف إيمان أبو الغيط مدير عام المكتبة، ونقل نائب محافظ الدقهلية للحضور والمشاركين فى المعرض تحيات وتمنيات المحافظ، وخلال جولته لتفقد المعرض أشاد نائب المحافظ بجودة المعروضات التى تشمل أكثر من 35 منتجا متنوعا من إنتاج الشباب أبناء المكتبة ونماذج من الجمعيات الأهلية ويتم عرضها بأسعار مخفضة.

وقال نائب المحافظ، إن الدقهلية تذخر بالنماذج المشرفة من الشباب الطموح دائما لأن يحقق ذاته من خلال تنفيذ مشروعات عمل حر توفر حياة كريمة له، وقد حضر الافتتاح، مديرة مكتبة مصر العامة وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركين بالمعرض.