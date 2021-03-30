اعرف القانون المطبق على "مهتز نفسيا" ارتكب فعلا فاضحا بمحيط سكن طالبات بقنا

كتب سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" بأعمال خادشة للحياء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تصوير أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكن الطالبات بمحافظة قنا، وقيامه بأعمال خادشة للحياء من شأنها التحرش بالطالبات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تحديد الشخص المشار إليه عاطل - مقيم بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بجوار سكن الطالبات بمدينة قنا، وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام، و"اليوم السابع"، يوضح العقوبة التى توقع على الفعل الفاضح. ومن أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

وحدد المشرع المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة. وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".