اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:23 م
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برعاية عدد من المؤسسات الاقتصادية..

احتفالية bt100 تكرم وزراء ومسئولى كبرى المؤسسات الأكثر تأثيرًا بالاقتصاد المصرى

الثلاثاء، 30 مارس 2021 08:55 م
احتفالية bt100 تكرم وزراء ومسئولى كبرى المؤسسات الأكثر تأثيرًا بالاقتصاد المصرى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وخالد صلاح والإعلامى عمرو اليثى
كتب - أحمد يعقوب

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تُعقد احتفالية bt100، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصرى خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضى وسط تداعيات الأزمة، كما تكرم عددا من الوزراء ومسؤولى كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات الاقتصادية.

وتتميز النسخة الرابعة من احتفالية bt100، بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال فى بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطنى، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصرى للعام الرابع على التوالى، تكليلًا لجهودها فى دعم الشركات والأفراد المؤثرين فى مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على إنجازاتهم فى مختلف المجالات والجهود المبذولة التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة فى خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030.

وشهدت النسخ الثلاث الماضية من احتفالية bt100، اهتماما واسعا وحضورا لافتا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولى كبرى الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية، وهو ما جعلها أكبر حدث اقتصادى فى مصر يكرم ويحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات.

ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتينى للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقارى، مجموعة طلعت مصطفي، سيتى إيدج للتطوير العقارى، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطنى، الشركة المصرية للاتصالات  WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC بالإضافة إلى مجموعة "بنية" كشريك رقمى للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستى دى اتش ال اكسبريس مصر.

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب - مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتى مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اى فاينانس وفيكتورى لينك، دولاتو.

وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة "POD" وهى الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية.

إبراهيم سرحان وأحد المشاركين فى الاحتفالية
إبراهيم سرحان وأحد المشاركين فى الاحتفالية

 

أحمد صبور وطارق شكرى مع المشاركين باحتفالية bt100
أحمد صبور وطارق شكرى مع المشاركين باحتفالية bt100

 

أحمد غزي يتوسط أحد المشاركين وجمال صلاح
أحمد غزي يتوسط أحد المشاركين وجمال صلاح

 

الإعلامى عمرو الليثي وخالد صلاح والإعلامية شيريهان أبو الحسن
الإعلامى عمرو الليثي وخالد صلاح والإعلامية شيريهان أبو الحسن

 

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وخالد صلاح والإعلامى عمرو الليثى
الدكتور خالد العنانى وزير الآثار وخالد صلاح والإعلامى عمرو الليثى

 

الدكتور محمد معيط والإعلامى عمرو الليثي
الدكتور محمد معيط والإعلامى عمرو الليثي

 

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

 

حسام صالح وعمرو الليثي
حسام صالح وعمرو الليثي

 

خالد صلاح يستقبل الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار
خالد صلاح يستقبل الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار

 

خالد صلاح يستقبل علا عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية
خالد صلاح يستقبل علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية

 

من اليمين خالد صلاح ونهى سعد ومحمد عبد الله وعمرو منسي
من اليمين خالد صلاح ونهى سعد ومحمد عبد الله وعمرو منسي

 

من اليمين عمرو منسي ونهى سعد ومحمد عبد الله
من اليمين عمرو منسي ونهى سعد ومحمد عبد الله

 

من اليمين مسؤول بشركة الأهلي للتنمية والاستثمار وحرم أحمد غزي وحرم خالد صلاح
من اليمين مسؤول بشركة الأهلي للتنمية والاستثمار وحرم أحمد غزي وحرم خالد صلاح

 

من اليمين نهى سعد وحسام صالح وجمال صلاح ومحمد عبد الله ومحمد عدوي
من اليمين نهى سعد وحسام صالح وجمال صلاح ومحمد عبد الله ومحمد عدوي

 

نهى سعد وحسام صالح وجمال صلاح ومحمد عبد الله ومحمد عدوي
نهى سعد وحسام صالح وجمال صلاح ومحمد عبد الله ومحمد عدوي

 

وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والإعلامية شيريهان أبو الحسن وخالد صلاح
وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والإعلامية شيريهان أبو الحسن وخالد صلاح

 


BT100

حفل تكريم bt100

الاقتصاد المصرى

وزير الآثار

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