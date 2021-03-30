إيطاليا تعلن إجراءات الحجر الصحى للقادمين من الاتحاد الأوروبى حتى 6 أبريل

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض حجرًا صحيًا إلزاميًا لمدة خمسة أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو العائدين من رحلات داخل الكتلة حتى 6 أبريل المقبل؛ ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح متحدث باسم الوزارة - وفق ما أوردته قناة "فرنسا 24" في نسختها باللغة الإنجليزية - أن مرسوم الحجر الصحي الجديد سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره مساء الثلاثاء أو الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيتوجب على المسافرين أيضًا إجراء اختبار كورونا في نهاية فترة الحجر الصحي.