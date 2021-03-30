إيطاليا تعلن إجراءات الحجر الصحى للقادمين من الاتحاد الأوروبى حتى 6 أبريل

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض حجرًا صحيًا إلزاميًا لمدة خمسة أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو العائدين من رحلات داخل الكتلة حتى 6 أبريل المقبل؛ ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح متحدث باسم الوزارة - وفق ما أوردته قناة "فرنسا 24" في نسختها باللغة الإنجليزية - أن مرسوم الحجر الصحي الجديد سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره مساء الثلاثاء أو الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيتوجب على المسافرين أيضًا إجراء اختبار كورونا في نهاية فترة الحجر الصحي.
إيطاليا تعلن إجراءات الحجر الصحى للقادمين من الاتحاد الأوروبى حتى 6 أبريلالثلاثاء، 30 مارس 2021 09:09 م
كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض حجرًا صحيًا إلزاميًا لمدة خمسة أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو العائدين من رحلات داخل الكتلة حتى 6 أبريل المقبل؛ ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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