اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:23 م
خالد صلاح
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إيطاليا تعلن إجراءات الحجر الصحى للقادمين من الاتحاد الأوروبى حتى 6 أبريل

الثلاثاء، 30 مارس 2021 09:09 م
إيطاليا تعلن إجراءات الحجر الصحى للقادمين من الاتحاد الأوروبى حتى 6 أبريل كورونا فى إيطاليا - أرشيفية

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض حجرًا صحيًا إلزاميًا لمدة خمسة أيام على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو العائدين من رحلات داخل الكتلة حتى 6 أبريل المقبل؛ ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح متحدث باسم الوزارة - وفق ما أوردته قناة "فرنسا 24" في نسختها باللغة الإنجليزية - أن مرسوم الحجر الصحي الجديد سيدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره مساء الثلاثاء أو الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيتوجب على المسافرين أيضًا إجراء اختبار كورونا في نهاية فترة الحجر الصحي.


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