إنقاذ فتاة سقطت داخل مياه النيل بالدقهلية بسبب صورة سيلفى

الدقهليه شريف الديب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، من إنقاذ فتاة سقطت داخل مياه نهر النيل أثناء التقاط صورة سيلفى من هاتفها المحمول، وتلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة بمياه نهر النيل أسفل كوبرى طلخا، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشالها وتبين عدم وجود ثمة إصابات بها، وبالفحص تبين أنها تدعى "م. م .ع" 21 سنة طالبة بالفرقة الثانية كلية الآداب، مقيمة بمنطقة المجزر الآلى دائرة القسم، وبسؤالها قررت أنها أثناء الجلوس على سور الكوبرى، لالتقاط بعض الصور لنفسها من هاتفها المحمول، فاختل توازنها وسقطت بالمياه، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولى للاطمئنان على حالتها الصحية، وتم تحرير محضر رقم 3112 لسنة 2020 إدارى قسم أول المنصورة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.