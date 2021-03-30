إعفاء وزير المالية الباكستانى من منصبه بعد ارتفاع معدل التضخم بالبلاد

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أعفى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وزير المالية من منصبه، في إطار تعديل حكومي يهدف للسيطرة على "التضخم المتزايد".

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الثلاثاء أن وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز هو من أعلن قرار خان بإقالة عبد الحفيظ شيخ من منصب وزير المالية واستبداله بوزير الصناعة والإنتاج حماد أزهر.

وقال فراز إن :"معدل التضخم يتزايد ورئيس الوزراء يعتقد أننا نحتاج إلى جلب فريق جديد قد يبتكر سياسات داعمة للفقراء وأن وزير الصناعات والإنتاج حماد أزهر سيحل محل عبد الحفيظ شيخ في منصب وزير المالية".

وأوضح فراز، أنه لا يعلم بمستقبل الشيخ في الحكومة وسيتم الكشف عن مزيد من التغييرات المحتملة في مجلس الوزراء غدا.

وهذا هو ثاني وزير للمالية يقال من منصبه خلال فترة ولاية خان التي بدأت قبل عامين ونصف العام وشهدت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6ر5 بالمئة إلى 4ر0 بالمئة.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلد الواقع في جنوب آسيا 7ر8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير ويتزامن مع استئناف برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار.