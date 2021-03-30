إدراج 2185 مشروعا خدميا متنوعا فى مراكز المنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

المنيا – حسن عبدالغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى أبوقرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً إلى 22 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وأكد المحافظ فى بيان، أن مشروع تطوير الريف المصرى يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة خاصة، وأنه سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، فالمشروع يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى فى كل المجالات سواء كانت اجتماعية واقتصادية وعمرانية بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية.

وأضاف المحافظ، أن إجمالى المشروعات المزمع تنفيذها بالمراكز الخمسة يصل إلى 2185 مشروعاً منها 309 مشروعات بقطاع الرى والكبارى، 115 مشروعا بقطاع الصحة، 170 مشروع بقطاع النظافة وتدوير المخلفات، 92 مشروعا بقطاع الطب البيطرى، 156 مشروعا بقطاع التعليم والأبنية لتعليمية، 93 مركزا للشباب، 4 مكاتب بريد، 174 مشروعا بقطاع السنترالات والاتصالات، 18 مشروعا بالدفاع المدنى، و204 بقطاع الصرف الصحى و225 بقطاع مياه الشرب، 189 مشروعا بالغاز الطبيعى، 181 مشروعا بقطاع الطرق والنقل، 186 مشروعا بقطاع الكهرباء والإنارة، 63 مشروعا لدعم الوحدات المحلية، 6 مشروعات بقطاع التضامن الاجتماعى.

وأكد المحافظ، توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير طبقا للجدول الزمنى المحدد.